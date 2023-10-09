ЦСКА и «Трактор» совершили обмен нападающими

«Трактор» произвёл обмен с ЦСКА, в результате которого новичком «чёрно-белых» стал нападающий Данил Юртайкин, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Действующий контракт хоккеиста рассчитан до 30 апреля 2024 года. Егор Фатеев покидает Челябинск и продолжит карьеру в Москве.

© Чемпионат.com

Егор Фатеев выступал за «Трактор» на протяжении последних пяти сезонов. В общей сложности форвард провёл за «черно-белых» 116 матчей и набрал 15 (8+7) баллов. Вместе с челябинским клубом выиграл бронзовые медали Чемпионата КХЛ (2022).