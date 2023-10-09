Российский хоккеист высказался об игре Путина в хоккей

«Владимир Владимирович Путин уже в пожилом возрасте, он относится к старшему поколению, поэтому для его возможностей и с тем, что у него очень мало времени, он очень хорошо играет в хоккей. Хорошая ли у него спортивная форма? Думаю, что да. Это просто выглядит так, что ему дают забивать. Это показательный матч, понятно, что ты не будешь врезаться в президента страны, бить его и вообще трогать», — сказал Сергачёв в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».