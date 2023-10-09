Вратарь СКА перешел в «Нефтехимик» в результате обмена

В текущем сезоне 23-летний Дмитрий Николаев не сыграл ни одного матча за армейский клуб. В прошлом розыгрыше Фонбет Чемпионата КХЛ голкипер провёл 42 встречи, в которых одержал 30 побед с 92,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,34. В плей-офф на счету Николаева 15 матчей и девять побед.