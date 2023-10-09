Сразу три главных тренера КХЛ зарабатывают больше Романа Ротенберга

Стали известны заработные платы ряда главных тренеров Континентальной хоккейной лиги, сообщает «Спорт-экспресс».

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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов получает 120 млн рублей в год. Наставник «Локомотива» Игорь Никитин зарабатывает 80 млн. Сергей Фёдоров, возглавляющий ЦСКА, получает за сезон 95 млн рублей.

Отметим, что ранее стала известна заработная плата главного тренера СКА Романа Ротенберга. В СМИ называется сумма в размере 50 млн рублей. Игорь Ларионов, возглавляющий нижегородское «Торпедо», зарабатывает всего 17 млн.