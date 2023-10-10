Овечкин вошел в топ самых крупных игроков НХЛ по версии The Hockey Writers

Портал The Hockey Writers опубликовал рейтинг самых крупных игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в который попал капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
"Рост: 192 см, вес: 108 кг. Овечкин уже забил больше 800 голов и набрал больше 1000 очков за свою карьеру. Несмотря на то, что по шкале BMI российский нападающий относится к категории "с лишним весом", сегодня он входит в число лучших и крупнейших игроков НХЛ", — говорится в сообщении.
В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло "Кэпиталз" выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы.
На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ. В первом матче регулярного сезона "Вашингтон" сыграет против "Питтсбург Пингвинз". Встреча пройдет 14 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2:30 по московскому времени.