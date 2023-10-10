Овечкин вошел в топ самых крупных игроков НХЛ по версии The Hockey Writers

"Рост: 192 см, вес: 108 кг. Овечкин уже забил больше 800 голов и набрал больше 1000 очков за свою карьеру. Несмотря на то, что по шкале BMI российский нападающий относится к категории "с лишним весом", сегодня он входит в число лучших и крупнейших игроков НХЛ", — говорится в сообщении.