Агент Рендулича прокомментировал информацию о возможном обмене игрока в СКА

Алёша Пилко , агент нападающего «Сочи» Борны Рендулича , прокомментировал информацию о возможном обмене игрока в СКА . Ранее в ряде СМИ сообщалось, что переход 31-летнего хорватского форварда в санкт-петербургскую команду неизбежен.

«Да, в ближайшее время Борна Рендулич будет обменян из ХК «Сочи» в СКА», — сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым .

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Рендулич принял участие в 16 встречах, в которых забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков, а также 14 минут штрафного времени.