Тренер детского ХК в Петербурге отстранен после скандала с 12-летним игроком

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, согласно которой на 12-летнего хоккеиста напали после тренировки. Ребёнок оказался в раздевалке с группой подростков, начавших кидать в него мусором, после чего был повален на пол. Также сообщается, что его попытались изнасиловать клюшкой