Борна Рендулич обратился к болельщикам «Сочи» после перехода в СКА

«Привет, болельщики «Сочи»! Это Борна Рендулич.



Вы уже знаете новости. Теперь я буду играть за СКА. Я хотел сказать, что получил это предложение несколько дней назад. И я думаю, что для меня это отличная возможность идти вперёд в своей карьере. Хотел бы сказать большое спасибо за вашу поддержку в сезоне. Мне нравится Сочи, я провёл здесь замечательное время. Спасибо всей команде, тренерам и администрации клуба. Желаю болельщикам и команде всего самого лучшего в будущем", — приводит слова Рендулича официальный телеграм-канал «Сочи».