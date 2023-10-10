В США считают, что Овечкин уже не так доминирует, как раньше

«В какой-то момент у 38-летнего Алекса Овечкина наступит спад в результативности. Однако пока это не так. Возможно, он уже не так доминирует, как раньше. Но соперники должны помнить об Овечкине каждый раз, когда он выходит на лед», — сказал МакДональд.