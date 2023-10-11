Две шайбы Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

Нападающий Яков Тренин нанес один бросок в створ ворот и очков не набрал. Также сегодня "Вегас Голден Найтс" сыграет с "Сиэтл Кракен" (5.30 мск), а "Питтсбург Пингвинз" — с "Чикаго Блэкхоукс" (3:00 мск). Всего этот сезон будет включать в себя 1312 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, который завершится 19 апреля. Кубок Стэнли 2023 года выиграл "Вегас".