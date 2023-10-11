Две шайбы Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

"Тампа-Бэй Лайтнинг" встречалась "Нэшвилл Предаторз" в матче открытия нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла в Тампе на стадионе "Амали-Арена" и завершилась победой хозяев со счетом 5:3 (1:0, 0:1, 4:2).
В составе победителей голами отметились россиянин Никита Кучеров (дубль), Ник Пол (дубль) и Брэндон Хагель. Защитник "Тампы" Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу. Вратарь "Лайтнинг" Андрей Василевский пропустил матч из-за травмы. У "Нэшвилла" шайбы забросили Райан О'Райлли, Юусо Пярссинен и Томми Новак.
Нападающий Яков Тренин нанес один бросок в створ ворот и очков не набрал. Также сегодня "Вегас Голден Найтс" сыграет с "Сиэтл Кракен" (5.30 мск), а "Питтсбург Пингвинз" — с "Чикаго Блэкхоукс" (3:00 мск). Всего этот сезон будет включать в себя 1312 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, который завершится 19 апреля. Кубок Стэнли 2023 года выиграл "Вегас".