Игорь Ларионов‑младший сравнил ХК «Торпедо» с «Чикаго»

Форвард «Торпедо» Игорь Ларионов младший в интервью «Матч ТВ» сравнил нижегородскую команду с «Чикаго Блэкхокс», вспоминая о вылете от СКА в Кубке Гагарина 2023.

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— В прошлом сезоне «Торпедо» во втором раунде без шансов проиграл СКА (0–4 в серии). Теперь вы верите, что можете побеждать грандов в плей офф?

— А мы и в том году были уверены. Просто так бывает, что команда в первый раз выходит — и не всё получается. Это похоже на то, как «Чикаго» впервые за долгое время вышел в плей офф в 2009 году, и там «Детройт» в третьем раунде просто смял «Блэкхокс» (1–4 в серии). Там ведь у «Ред Уингз» была опытная и игровая команда, она брала Кубок Стэнли в 2008 году.

Но за «Чикаго» играли молодые ребята, они получили этот опыт, а в следующие шесть лет сами завоевали три Кубка Стэнли. Так что к поражениям можно по разному относиться. Например: «Блин, как обидно, что мы СКА проиграли». А можно так: «Ну что ж, хорошо, мы получили этот опыт, и в следующем плей офф станем сильнее».

Поражения — они ведь еще и учат. Подсказывают, как стать лучше. Такая философия у нас в «Торпедо», — сказал Ларионов младший «Матч ТВ».