ЦСКА обменял хоккеиста Грудинина в «Северсталь» на денежную компенсацию

ЦСКА обменял защитника Владимира Грудинина в череповецкую «Северсталь» на денежную компенсацию, сообщает пресс служба клуба.
19 летний хоккеист провел пять сезонов в системе армейского клуба. В 2022 году он в составе «Красной Армии» дошел до финала Кубка Харламова и выиграл серебряные медали Молодежной хоккейной лиги.
В том же сезоне Грудинин дебютировал в КХЛ и вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. Всего за главную команду клуба он провел 42 матча, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+12».