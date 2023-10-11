ЦСКА обменял хоккеиста Грудинина в «Северсталь» на денежную компенсацию

19 летний хоккеист провел пять сезонов в системе армейского клуба. В 2022 году он в составе «Красной Армии» дошел до финала Кубка Харламова и выиграл серебряные медали Молодежной хоккейной лиги.

В том же сезоне Грудинин дебютировал в КХЛ и вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. Всего за главную команду клуба он провел 42 матча, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+12».