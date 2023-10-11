Гашек отреагировал на участие россиян в новом сезоне НХЛ

«Вчера стартовал новый сезон в НХЛ. Это хоккейное соревнование с его подходом (позволить российским хоккеистам играть, не высказываясь о политике) решило поддержать действия страны третий сезон подряд. НХЛ приходится платить за это миллиарды долларов», — говорится в сообщении.