ESPN включил игрока «Кэпиталз» Овечкина в топ самых интересных игроков НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в список самых интересных игроков каждой команды нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии ESPN.
В список также вошли россияне Иван Барбашев («Вегас Голден Найтс»), Илья Самсонов («Торонто Мэйпл Лифс»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») и Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»).
В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.
Первый матч нового сезона «Вашингтон» проведет против «Питтсбурга». Игра состоится 14 октября.