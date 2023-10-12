Защитник «Спартака» сравнил значимость дерби с ЦСКА в футболе и хоккее

Словацкий защитник московского «Спартака» Михал Чайковски сравнил значимость столичного дерби с ЦСКА в футболе и хоккее и отметил, что матчи с армейцами в КХЛ выделяются на общем фоне.

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В среду «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 5:3 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В воскресенье в рамках 11 го тура МИР РПЛ футболисты «Спартака» и ЦСКА победителя не выявили — 2:2.

— В футболе матчи ЦСКА против «Спартака» — главные для болельщиков в сезоне. Можете ли вы назвать эту игру самой принципиальной в регулярном чемпионате КХЛ?

— Все матчи важны, но игры с ЦСКА всегда немного выделяются, все таки это дерби, у армейцев всегда очень сильная команда, радует, что удаётся показывать хороший хоккей.

— Смотрели футбольное дерби?