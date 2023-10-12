Хавбек молодёжной сборной России Кисляк: ожидания от матчей в Бразилии самые позитивные

«Какие ожидания от предстоящих матчей? Самые позитивные. У нас отличная атмосфера в команде. Понимаем, что есть возможность провести матчи с очень серьёзными соперниками. И долгий перелёт — это тоже в какой-то степени полезный опыт. Мы не каждый день летаем на такие дальние расстояния, будет возможность понять, как на это отреагирует наш организм. Хочется проверить свои силы в матчах с бразильскими командами, посмотреть, на что мы способны. И, конечно же, попытаться одержать победы во всех матчах. Смотрели ли команды, с которыми будем играть? Пока не смотрели. Всё разберём уже перед матчами на теории. В любом случае хочется себя проверить на их фоне. Мы знаем, как там развит футбол, как готовят футболистов. Поэтому сыграть против команд их академий — отличный опыт. Здорово, что мы получили такую возможность», — приводит слова Кисляка издание «Известия».