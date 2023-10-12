Губерниев: Овечкину важна поддержка Кремля, когда он идет за рекордом Гретцки

«Если травм не случится, то Овечкин и 50 голов сможет забить, и скоро рекорд Гретцки побьет. Я понимаю, что 38 лет — уже не мальчик. Но спорт — это не только игра на площадке, но в принципе борьба, в том числе с естественным старением. Спорт — это борьба за жизнь. И ей нужно уделить самое пристальное внимание.



Овечкин же профессионал, он должен справиться. Но без сомнений, партнеры должны помочь. Важна поддержка команды, «Вашингтона», Москвы, Кремля и Белого дома — причем сразу двух Белых домов, по обе стороны Атлантики», — заявил телеведущий.