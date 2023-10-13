Передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Флориду" в матче НХЛ

Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" одержали победу над "Флоридой Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счетом 2:0. В составе победителей голами отметились Брок Фэйбер (8-я минута) и Йоэль Эрикссон Эк (33).

© Bruce Fedyck/USA TODAY Sports/Reuters

Российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов записал на свой счет результативную передачу. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 21. Защитник "Пантерз" Дмитрий Куликов нанес два броска в створ ворот и совершил два блокшота. В минувшем сезоне в плей-офф Национальной хоккейной лиги "Миннесота" в 1/8 финала уступила в серии 2-4 "Даллас Старз".