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Передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Флориду" в матче НХЛ

Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" одержали победу над "Флоридой Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счетом 2:0. В составе победителей голами отметились Брок Фэйбер (8-я минута) и Йоэль Эрикссон Эк (33).

Передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Флориду" в матче НХЛ
© Bruce Fedyck/USA TODAY Sports/Reuters

Российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов записал на свой счет результативную передачу. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 21. Защитник "Пантерз" Дмитрий Куликов нанес два броска в створ ворот и совершил два блокшота. В минувшем сезоне в плей-офф Национальной хоккейной лиги "Миннесота" в 1/8 финала уступила в серии 2-4 "Даллас Старз".

Капризов принял участие во всех шести матчах серии, отметившись лишь одной заброшенной шайбой. Всего в регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провел за "Миннесоту" 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности россиянином после Александра Овечкина, Евгения Малкина, Артемия Панарина и Никиты Кучерова. Около месяца Капризов пропустил из-за травмы.

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