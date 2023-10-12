Плющев оценил игру ЦСКА в текущем сезоне

«Результат неожиданный, предсезонные игры не предвещали туго, что у ЦСКА возникнут серьёзные проблемы по ходу регулярного чемпионата. Непонятно, по каким причинам они возникают. То армейцы выдают феерическую серию с очень результативным счётом, то проскакивает какая-то инфантильная игра, будто в Парке культуры с девочками катаются. На сегодняшний день в лиге много неожиданных и непонятных результатов, порой не поддающихся логике. Только, наверное, главный арбитр КХЛ всё знает (Алексей Анисимов – Прим. «Чемпионата») знает, он же ещё летом сказал, что будет весёлый сезон.