Вайсфельд обратился к Овечкину перед началом нового сезона НХЛ
Известный комментатор Леонид Вайсфельд выразил свое пожелание нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.
«Единственное, что можно пожелать ему, чтобы он побил рекорд НХЛ и быстрее этот ажиотаж закончился. Это событие мирового масштаба», — приводит слова Вайсфельда Vprognoze.ru.
На счету экс-форварда «Эдмонтон Ойлерз» Уэйна Греткци 894 заброшенных шайбы в НХЛ. Овечкин на сегодняшний день имеет в своем активе 822 шайбы.
14 октября «Вашингтон» начнет сезон в матче против «Питтсбурга» у себя дома. Начало встречи – 02:30 мск.
По итогам прошлого сезона команда Александр Овечкина не смогла пробиться в плей-офф Кубка Стэнли (впервые за девять лет).
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», в финальной серии обыгравший «Флориду Пантерз».