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Вайсфельд обратился к Овечкину перед началом нового сезона НХЛ

Известный комментатор Леонид Вайсфельд выразил свое пожелание нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

Вайсфельд обратился к Овечкину перед началом нового сезона НХЛ
© Спорт день за днем

«Единственное, что можно пожелать ему, чтобы он побил рекорд НХЛ и быстрее этот ажиотаж закончился. Это событие мирового масштаба», — приводит слова Вайсфельда Vprognoze.ru.

На счету экс-форварда «Эдмонтон Ойлерз» Уэйна Греткци 894 заброшенных шайбы в НХЛ. Овечкин на сегодняшний день имеет в своем активе 822 шайбы.

14 октября «Вашингтон» начнет сезон в матче против «Питтсбурга» у себя дома. Начало встречи – 02:30 мск.

По итогам прошлого сезона команда Александр Овечкина не смогла пробиться в плей-офф Кубка Стэнли (впервые за девять лет).

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», в финальной серии обыгравший «Флориду Пантерз».