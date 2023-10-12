Экс-нападающий «Трактора» высказался об увольнении Гатиятулина

«Тяжёлая ситуация, был сложный сезон. Очень жаль, что его уволили. Анвар Рафаилович — отличный человек, он всегда мне нравился. Но таков бизнес. У него большое сердце. Хоккей одинаков для игроков, тренеров, агентов и генменеджеров, все знают об этом. Я желаю ему только всего наилучшего», — сказал Пулккинен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.