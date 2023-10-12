Роман Ротенберг рассказал о рекордном для СКА количестве игр на выезде.

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Главный тренер СКА поделился мыслями после домашнего поражения от «Локомотива» (2:3).

– Оцените дебют Борны Рендулича.

– Боря молодец! С самолета вышел и забил. Думаю, он нам поможет, будет радовать наших болельщиков голами и яркой игрой.

Огромная благодарность и команде, и Боре, и всем болельщикам, которые пришли. Собрались полные трибуны. Ждем всех на следующем матче. Слава богу, играем дома.

У нас было рекордное для нашего клуба количество игр на выезде на таком отрезке за всю историю КХЛ. Плюс мы летали на Дальний Восток. Если помните прошлый сезон, то мы после такого выезда заболели, просели. Это очень непросто.

Сейчас некоторые ребята тоже болеют гриппом. Сложно лететь десять часов в самолета туда и десять – обратно. Если кто-то заболел в самолете, то потом болеют все. Так и было в прошлом сезоне.

Но это тоже часть хоккея. Надо это пройти. Будем сильнее. Дорогого стоит при таком графике идти вперед и побеждать. Мы будем побеждать. Уже в следующем матче, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.