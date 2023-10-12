Вайсфельд объяснил неудачи ХК ЦСКА

«ЦСКА сейчас не хватает мотивации после побед в Кубке Гагарина? Это совершенно реальная версия, так и есть. Это только единственная причина? Нет, только не бывает, всегда комплекс причин — 100%. Если бы руководство ЦСКА знало, что конкретно, то они давно бы устранили эти проблемы», — сказал Вайсфельд.