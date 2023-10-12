Новичок СКА Рендулич рассказал, о чем с ним разговаривал Роман Ротенберг

«Общался ли с Романом Ротенбергом? Да, пару раз. Я общался с ним после матча «Сочи» и ЦСКА. Он позвонил мне, у нас состоялся отличный разговор примерно на полчаса. Детали разговора? Да там ничего особенного. Поговорили о системе команды, обсудили мою роль, где я буду играть. Всякое такое», — сказал Рендулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.