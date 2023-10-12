Овечкин: прошлый сезон был самым тяжелым в моей жизни

«Прошлый сезон был, наверное, самым тяжёлым в моей жизни из-за того, что случилось с моим отцом, но это жизнь. К сожалению, это случается со всеми. Но я просто хочу сделать всё возможное в этом году, чтобы прийти в норму и помочь нашей команде выйти в плей-офф, это наша цель», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.