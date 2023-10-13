Панарин: я не англичанин, поэтому особо ничего не могу сказать, кроме «Дайте мне пас»

«Голы нашей тройки? Это все инстинкты, наверное. Мы немного поговорили перед игрой, но я не англичанин, поэтому особо ничего не могу сказать, кроме «Дайте мне пас». Все показали отличное катание. Хорошее катание даёт больше пространства, а когда больше пространства, то есть и больше времени подумать», — сказал Панарин.