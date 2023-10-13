Российский вратарь одержал сотую победу в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу нал «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

© Официальный сайт НХЛ

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин одержал 100 побед в НХЛ. Для этого ему потребовалось 159 игр, что является седьмым результатом в истории лиги по скорости достижения 100 выигрышей.

Встреча прошла на арене «Кибэнк-центр» в Баффало и завершилась со счетом 5:1.

В составе победителей голами отметились Алекси Лафреньер, Крис Крайдер (дубль), Артемий Панарин и Джейкоб Труба. Также на счету российского форварда результативная передача. У «Баффало» единственную шайбу забросил Джон-Джейсон Петерка.