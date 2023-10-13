Овечкин назвал цели на новый сезон НХЛ

«Мы хотим выйти в плей-офф. Мы хотим бороться за Кубок. Мы хотим ощутить эту атмосферу, эту напряженность. В прошлом году было много разных причин — травмы, то, что мы потеряли несколько очков, но это уже в прошлом. Вы ничего не можете сделать прямо сейчас, не так ли?» — сказал Овечкин.