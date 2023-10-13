Овечкин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

«Я всё ещё наслаждаюсь хоккеем. Когда я перестану получать от него удовольствие, для меня, вероятно, будет неправильно оставаться здесь и играть так, как я хотел бы.



Мною движет только игра, вы знаете. Просто атмосфера на льду и вне льда, конечно, в раздевалке. Я просто немного веселюсь, понимаете?» — передаёт слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».