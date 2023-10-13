Овечкин со смехом ответил на вопрос журналиста

«Что прошло, то прошло. Ничего не поделаешь. Для большинства из нас это был тяжёлый год, как в личном плане, так и в плане травм. Самое главное — вернуться здоровыми, готовыми к тренировочному сбору и к сезону.



Когда ты становишься старше, твоё тело меняется. Тебе нужно о нём заботиться, тебе нужно пройти ещё больше лечебных процедур, больше расслабляться, понимаешь? Я чувствую себя довольно хорошо. Вы можете видеть, что многие парни чувствуют себя довольно хорошо, и, как я уже сказал, это очень важно для нас», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».