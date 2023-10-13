Ротенберг пожаловался на календарь игр КХЛ
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над минским «Динамо» (3:2) раскритиковал календарь игр Континентальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне.
«Соперник был чуть свежее из-за календаря. Прошли сложнейший этап, самый сложный этап в истории клуба — 10 игр на выезде, включая Дальний Восток, включая 6 игр подряд на выезде. Такого у нас никогда не было в истории. Хотя в прошлом сезоне было также 68 игр, мы играли 3 дома, 3 на выезде, 3 дома, 3 на выезде. Я не понимаю, почему поменяли календарь в этом сезоне. Но это вопросы к лиге. Мы прошли этот самый сложный этап. Сейчас мы имеем возможность зарядить батарейки. Самая важная у нас следующая игра. Слава богу мы сейчас никуда не летим. Восстановим силы, будем зализывать раны пару дней. У нас есть ребята на травме. Все только начинается», — передает слова Ротенберга корреспондент «Спорт День за Днем» Максим СУТЧЕНКО.
СКА с 23 сентября по 6 октября провел 6 матчей подряд в гостях. Армейцы победили «Амур» (4:0), «Адмирал» (2:1), «Сибирь» (3:0). После этого СКА проиграл «Сочи» (4:5) и минскому «Динамо» (2:4). В заключительном матче гостевой серии СКА в Москве победил 3:2.
СКА идет на 6-м месте в Западной конференции с 18 очками. 16 октября армейцы на своем льду примут «Адмирал».