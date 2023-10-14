Тренер "Вашингтона" Карбери заявил о своих ожиданиях от игры Овечкина

Тренер "Вашингтона" Карбери ждет, что Овечкин будет играть на своем уровне
Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери заявил, что ждет от российского нападающего команды Александра Овечкина игры на своем уровне, передает пресс-служба команды.
"Просто ожидаю, что он будет играть в соответствии со своими стандартами. Для нас это эффективный игрок во всех трех зонах. Я думаю, что он будет продолжать это делать", - сказал Карбери.
В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло "Кэпиталз" выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ.
Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ. В первом матче регулярного чемпионата нового сезона "Вашингтон" сыграет с "Питтсбургом". Матч состоится 14 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2.30 по московскому времени.