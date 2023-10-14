Фанаты "Вашингтона" встретили Овечкина овациями перед стартовым матчем сезона

Этот матч стал первым для "Кэпиталз" на домашней арене с апреля 2023 года, когда "Вашингтон" завершил прошлый сезон. Сейчас идет второй период матча. "Питтсбург" выигрывает со счетом 2:0.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло "Кэпиталз" выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ. Победителем прошлого сезона стал "Вегас", который выиграл Кубок Стэнли впервые в своей истории. В финальной серии "Вегас" обыграл "Флориду Пантерз" со счетом 4:1.