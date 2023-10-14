Американская журналистка поблагодарила Овечкина на русском языке

Журналистка ESPN Эмили Каплан взяла интервью у капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина перед матчем с «Питтсбург Пингвинз» (0:4).

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Российский хоккеист ответил на вопросы, после чего журналистка поблагодарила Александра ну русском языке, сказав «Спасибо!», на что Овечкин улыбнулся и ответил: «Пожалуйста».

При счете 3:0 в пользу «Питтсбурга» Овечкин получил пас от своего партнера по команде под чужую синюю линию и оказался один на один с голкипером «Питтсбурга» Тристаном Джерри. Нападающий хотел переправить шайбу в ворота между щитков, однако Джерри отразил этот удар.