В «Миннесоте» прокомментировали назначение Капризова альтернативным капитаном

«Это очень важное решение. Значительное. Вы хотите убедиться, что всё сделали правильно.



Самое главное — Кирилл понимает свою ответственность как элитного игрока. Я не буду вдаваться в подробности, но он знает, каковы его обязанности как лучшего игрока в команде и топового игрока НХЛ. И это важно», — приводит слова Герина The Athletic.