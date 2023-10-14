Овечкин высказался об омоложении «Вашингтона»

«Надо забыть о прошлом сезоне и играть в полную силу в этом, так хорошо, как можем. Мне 38, а команда сильно помолодела? Все хорошо. В лигу пришла новая кровь, и в нашу команду тоже. Так что все в порядке», — сказал Овечкин.