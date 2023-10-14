Овечкин высказался об омоложении «Вашингтона»
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о том, что в команду пришло много молодых игроков. Его слова передает ESPN.
«Надо забыть о прошлом сезоне и играть в полную силу в этом, так хорошо, как можем. Мне 38, а команда сильно помолодела? Все хорошо. В лигу пришла новая кровь, и в нашу команду тоже. Так что все в порядке», — сказал Овечкин.
В ночь на 14 октября «Вашингтон» встречался с «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой «пингвинов» со счетом 4:0. При счете 3:0 в пользу «Питтсбурга» Овечкин получил пас от своего партнера по команде под чужую синюю линию и оказался один на один с голкипером «Питтсбурга» Тристаном Джерри. Нападающий хотел переправить шайбу в ворота между щитков, однако Джерри отразил этот удар.
В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Калгари». Встреча состоится 15 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени. «Вашингтон» следующую встречу проведет против «Калгари». Встреча состоится 17 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.