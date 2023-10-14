Хоккеист "Локомотива" Симашев назвал Нэшвилл грязным городом

«В Финиксе был буквально несколько дней, кроме арены и отеля ничего не видел. Нэшвилл – классный город, но только грязный, много бездомных. Майами – очень контрастный город, есть и классные острова, где стоят майбахи, гелики и дома на океане, и есть центр города с бездомными», — сказал Симашев.