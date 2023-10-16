Злодеев подписал контракт с фарм‑клубом «Ванкувера»

Соглашение с 21 летним россиянином рассчитано на сезон 2023/24. «Ванкувер» выбрал Злодеева на драфте НХЛ 2020 под общим 175 м номером.

В мае форвард заключил контракт с «Нефтехимиком» на два года. В конце августа СМИ сообщили, что Злодеев покинул нижнекамскую команду. Всего на счету игрока 20 матчей и одна результативная передача в КХЛ.