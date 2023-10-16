Путин: я одновременно учился кататься на коньках и играть в хоккей

«Сейчас этим занимаюсь с удовольствием. Начал кататься на коньках только 10 лет назад. До этого я не умел не только кататься на коньках, стоять на них не умел. Но вот 10 лет назад попробовал, начал и играю до сих пор. Я одновременно учился кататься на коньках и играть в хоккей», — заявил Путин.