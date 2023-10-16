Кожевников не стал осуждать запрыгнувшего на машину Хохлачева

«Раньше хоккеисты тоже зарабатывали нормально. И чудили тоже, но далеко не все все знали, это ведь сейчас все сразу в Интернете, как в случае с Хохлачевым. Чудили, повторюсь, многие, но информации было мало. Разные инциденты случались. В «Амуре» уже не в первый раз подобные истории», — сказал Кожевников.