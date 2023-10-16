Хохлачев впервые высказался после скандального инцидента с прыжком на машину

«Мой поступок получился дурацким. Безусловно, я повёл себя неправильно, чувствую себя виноватым, признаю это. Хотел бы извиниться за случившееся. Обещаю приносить пользу команде, выкладываться на льду, набирать очки и радовать наших хабаровских болельщиков», — сказал Хохлачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.