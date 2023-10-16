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Шведский хоккеист заступился за выступающих в КХЛ игроков

Вратарь Адам Рейдеборн раскритиковал политику шведской хоккейной ассоциации в отношении игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом пишет Aftonbladet.

Шведский хоккеист заступился за выступающих в КХЛ игроков
© РИА Новости

Хоккеист отметил, что вопрос об отборе в сборную Швеции игроков, выступающих в КХЛ, является предметом для дискуссии.

Вместе с тем, заметил Рейдеборн, ассоциации все же не следует отказываться от игроков КХЛ.

Напомним, что летом 2023 года вратарь перешел в швейцарский «Берн». В 2021-2023 годах он выступал за ЦСКА, вместе с командой стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

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Шведские пользователи постоянно критиковали Адама в соцсетях за то, что он остался в России после начала спецоперации. Посты его сестры в социальных сетях о победах брата вызывали большое количество негативных комментариев.

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