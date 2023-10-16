Шведский хоккеист заступился за выступающих в КХЛ игроков

Вратарь Адам Рейдеборн раскритиковал политику шведской хоккейной ассоциации в отношении игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом пишет Aftonbladet.

Хоккеист отметил, что вопрос об отборе в сборную Швеции игроков, выступающих в КХЛ, является предметом для дискуссии.

Вместе с тем, заметил Рейдеборн, ассоциации все же не следует отказываться от игроков КХЛ.

Напомним, что летом 2023 года вратарь перешел в швейцарский «Берн». В 2021-2023 годах он выступал за ЦСКА, вместе с командой стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.