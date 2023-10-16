Малкин стал третьей звездой стартовой недели регулярного чемпионата НХЛ
Российский нападающий Евгений Малкин стал третьей звездой по итогам стартовой недели регулярного чемпионата НХЛ, сообщает пресс служба лиги.
Россиянин провел на неделе 3 матча, в которых забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.
Второй звездой выбран нападающий «Вануквера» Элиас Петтерсон, в активе которого 6 (1+5) очков в 2 матчах. Первой звездой стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, который сделал хет трики в двух матчах подряд.
37 летний Малкин, выбранный под общим вторым номером на драфте НХЛ 2004 года, занимает третье место в лиге по передачам (762) и четвертое по голам (473) и очкам (1235) с момента дебюта в НХЛ в сезоне 2006/07 (1066 матчей).