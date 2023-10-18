«Спартак» установил рекорд клуба в КХЛ, победив в семи матчах подряд

В Сочи завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ХК «Сочи» принимал «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

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Это победа стала для подопечных Алексея Жамнова седьмой подряд. Последний раз красно-белые проигрывали «Локомотиву» 2 октября. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, «Спартак» установил рекорд клуба в КХЛ, победив семь раз подряд.