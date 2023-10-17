Овечкин впервые за 23 мемяца не смог попасть в створ в матче НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин результативными действиями по ходу матча отметиться не сумел. За всё время, проведённое на льду в сегодняшней встрече, Овечкин ни разу не попал в створ ворот соперника. В последний раз Александр не смог нанести ни одного попадания в створ ворот в ноябре 2021 года. Таким образом, случалось это 23 месяца назад.