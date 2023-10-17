Осудивший Россию хоккеист попал под силовой прием в матче с «Вашингтоном»

Задоров отдал передачу, и тут же на него налетел нападающий «Вашингтона» Том Уилсон. Российский защитник рухнул на лед, однако затем быстро поднялся.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.