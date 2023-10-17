Российский хоккеист Тарасов покинул «Куньлунь» спустя месяц после перехода

В нынешнем сезоне КХЛ 32-летний Тарасов принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата и не набрал очков. На его счету четыре минуты штрафного времени. Форвард подписал контракт с «Куньлунем» лишь месяц назад — 13 сентября.

В прошлом сезоне-2022/2023 КХЛ Тарасов выступал за «Ак Барс» и «Автомобилист». Форвард начинал сезон в составе казанского клуба, за который провёл 11 матчей, забив один гол с показателем полезности «+1». Далее Тарасов по ходу сезона перешёл в екатеринбургский клуб, за который сыграл 21 матч, набрав шесть очков, — забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи с показателем полезности «-3».