Звезда «Колорадо» поделился мнением о Ничушкине после скандала с пьяной женщиной

«Этот вопрос уже решён внутри команды. Это в прошлом, и об этом больше не говорят. Хорошо, что Валерий вернулся в команду.



Вэл — топ-игрок. Это парень, который играет в первых звеньях по 20 минут за матч. Важный игрок для нас. В команде всё хорошо, и мы готовимся к новому сезону», — приводит слова Рантанена Iltalehti.