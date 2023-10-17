СКА забросил 10 000 шайб во всех чемпионатах страны

В матче с «Адмиралом» (5:0) СКА достиг отметки в 10 000 заброшенных шайб во всех чемпионатах страны. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

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На это достижение армейцы потратили 3337 матчей. 4644 гола приходятся на чемпионаты СССР (1946-1991), а 5357 шайб — на турниры, проводимые с 1992 года. Юбилейную, 10 000-ю шайбу забросил Семён Синяткин в третьем периоде игры с дальневосточниками.

СКА в текущем сезоне провёл 18 матчей, в которых одержал 10 побед при восьми поражениях. С 20 очками подопечные Романа Ротенберга занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре армейцы встретятся в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком» 21 октября.