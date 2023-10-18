Российский защитник Егор Замула впервые забросил шайбу в НХЛ

К 13-й минуте счет в матче 1:0 в пользу "Филадельфии". Замула отличился на 2-й минуте. Для 23-летнего хоккеиста заброшенная шайба стала первой в матчах НХЛ.

Он проводит 28-ю игру в лиге. В НХЛ защитник выступает с сезона-2020/21, на его счету также шесть передач, одну из которых он сделал в текущем сезоне.